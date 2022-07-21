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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 15:50

Akkuyu NGS'nin dördüncü reaktörünün temeli atıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev, Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinin inşasının başlamasıyla Türkiye'nin güvenle ulusal nükleer enerjinin gelişmesi yoluna girdiğini söyledi.

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