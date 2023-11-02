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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 17:32

Akkuyu NGS'de tam ölçekli simülasyon merkezi devreye alındı! Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) tam ölçekli simülasyon merkezi devreye alındı.

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