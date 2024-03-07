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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 12:58

Akkuyu NGS'de geri sayım başladı! Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 2018'de temelleri atılan 1. ünitenin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

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