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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 12:50

Akıllı kapsül projesi! Büyükbaş hayvanların hastalıklara karşı koruması hedefleniyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Veterinerlik Fakültesi öncülüğünde hazırlanan 'akıllı kapsül' ile süt inekleri ve besi sığırlarının bakım ve besleme hatalarından kaynaklanan hastalıklara karşı korunması hedefleniyor.

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