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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2024 Salı 13:55

Adana'da TEKNOFEST heyecanı! Son hazırlıklar yapılıyor

Adana'da yarın teknoloji tutkunlarını ağırlamaya başlayacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için son hazırlıklar yürütülüyor.