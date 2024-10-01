Adana'da TEKNOFEST heyecanı! Son hazırlıklar yapılıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşların da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde geri sayım başladı.