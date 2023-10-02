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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 14:39

74. Uluslararası Uzay Kongresi başladı! Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) platin sponsoru oldu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın yoğun şekilde devam ettiğini belirterek ''Uzayda biz de varız' demek için gayret ediyoruz.' dedi.

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