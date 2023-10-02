74. Uluslararası Uzay Kongresi başladı! Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) platin sponsoru oldu

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Yıldırım, Türkiye'nin 2026'daki kongre için aday olduğunu bildirerek "Heyecanlı bir toplantı devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansının Milli Uzay Programı yoğun şekilde devam ediyor. Astronotumuz 3 ay içerisinde uzaya ulaşmış olacak. Diğer programlarımız da devam ediyor. Türk Devletleri Teşkilatının (uzay ajansları) toplantısını da Bakü'de yapacağız. 'Uzayda biz de varız' demek için gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.