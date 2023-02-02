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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 10:21

50 bin yıl sonra geri döndü! Yeşil kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

Yeşil kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaştı ve gözlemlenmeye başladı. Merakla beklenen yıldızın Dünya'ya en yakın noktada olacağı geçişi başladı. Güneş Sistemi'nin ilk aşamalarında oluşan yıldız, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile de gözlemleniyor. Bilim insanları gök cisminin Güneş Sistemi hakkında sorulara cevap vereceğini umuyor.

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