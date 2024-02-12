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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:31

45 dakika olan yolculuk süresi 10 dakikaya inecek! Uçan taksi hizmeti verilecek ilk şehir belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olduğunu duyurdu.

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