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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:32

4 milyon liralık uçuş simülatörünü 120 bin liraya üretti

Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinde görevli simülasyon mühendisi Emre Bulat, ileri seviye pilotaj eğitimi gören öğrencilerin eğitim yaptığı ve yurt dışından yaklaşık 4 milyon liraya alınan uçuş simülatörünü 120 bin lira civarında maliyetle geliştirdi.

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