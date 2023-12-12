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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:26

3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Ankara'da başladı! Yerli üretim odaklı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Türkiye'nin, teknolojiye dayalı, yerli üretim odaklı yeni bir ekonomik modeli hayata geçirme iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

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