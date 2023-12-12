3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Ankara'da başladı! Yerli üretim odaklı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Milli Savunma Bakanlığının (MSB) destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi başladı.

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Zirvenin açılışında konuşan Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Ruşen Kömürcü, tüm dünyanın, lojistiğin önemini salgın döneminde bir kez daha anladığını belirterek, "Silahlı kuvvetlerin askeri-savunma kabiliyetlerini yaratan ve sürdüren özel bir sistem olarak tanımlanabilen askeri lojistik, değişen dünya düzeni ve konjonktüre göre modern savunma sanayisi sistemlerinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir husus olduğunu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri lojistiğin, ülkelerin varlıklarını devam ettirebilmelerinde kritik önemde olduğunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da görüldüğüne dikkati çeken Kömürcü, bu bağlamda etkinliğin önem arz ettiğini aktardı.