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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:10

25 milyar dolarlık fırsat! Türkiye'de üretildi

'Neodimyum-Demir-Bor' mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi. NdFeB mıknatıslarıyla yıllık 25 milyar dolarlık pazardan Türkiye'nin de pay alması hedefleniyor.

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