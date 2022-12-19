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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:23

2023'te fırlatılacak! Türkiye'nin ilk ticari cep uydusu

Türkiye'nin ilk ticari cep uydu girişimi 'Hello Space', 80 cep uydusu takım ağı ile uzaydan dünyanın her noktasına haberleşme ve veri hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Hello Space'in ilk ticari cep uydusu 'İstanbul', SpaceX'e ait Falcon9 roketi ile 2023'te uzaydaki yerini alacak.

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