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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 17:24

2021'ye damga vuran teknoloji skandalları

Yeni yıla günler kala teknoloji dünyasının skandal haberlerini derledik. Skandallar listesinin başında yine Facebook var. 2021, siber saldırılar ve veri ihlallerinin gölgesinde geçti. İşte 2021'in teknolojide yaşadığı en büyük skandallardan 5'i şu şekilde...

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