  • $29,8461
  • 32,6886
  • 1961.02
  • 7628.73

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 13:22

12 ülkeyle farklı sözleşmeler imzalandı! Türkiye'nin milli kanatları dünyaya açılıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli hava araçları, 2023'te ürün geliştirme ve ihracat anlamında başarılı bir yılı geride bıraktı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.