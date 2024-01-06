12 ülkeyle farklı sözleşmeler imzalandı! Türkiye'nin milli kanatları dünyaya açılıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık Uzay Sanayiinin ürünlerinin yurt içi ve dışı kullanıcılarının envanterine girmesi ve operasyonel şartlarda aktif olarak kullanılması, uluslararası pazarda daha etkin bir konum elde edilmesini sağladı. Ayrıca yeni projelerin önemli mihenk taşlarının olumlu sonuçlanmasıyla şirket dünya çapında daha tanınır hale geldi.

Sivil tarafta uçak yapısalları olarak üretici firmaların küresel salgın sonrası eski üretim hızına dönmesiyle beraber teslimat sayıları da arttı. Salgın sürecinde daha fazla yatırım yaparak üretilen malzemelerin teslimatları da gerçekleştirilerek 2023 yılı ihracatına katkı sağlandı.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak ürün çeşitliliğinin atması, müşteri odaklı çözümler sunulması ve stratejik ortaklıklar kurulması ihracat başarısını etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Özgün ürünlerin yanı sıra modernizasyon kabiliyeti ve sunulan farklı eğitim programları da Türk Havacılık Uzay Sanayiinin başarılarına katkı sağladı.

HÜRKUŞ eğitim ve görev uçağı, T129 ATAK helikopteri, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava sistemleri 2023 yılında ihraç edilerek, başarılarıyla şirketin adını global pazarda üst basamaklara taşıdı.

5 / 6



Sivil taraftan uçak yapısalları parçalarının üretimleri ile beraber şirketin 2022 yılında 553 milyon 755 bin 313 dolar olan ihracatı yüzde 56 artışla 864 milyon 684 bin 106 dolara çıktı.

Yıl içerisinde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmelere karşı sunmuş olduğu alternatif çözümler 2023'te öne çıktı. Müşterilerle yapılan saha ziyaretlerinin, test ve değerlendirme faaliyetlerinin artması, B2B süreçlerinin geliştirilmesi ihracatın artmasına katkıda bulundu.

Ürün çeşitliği ile birlikte şirketin müşterilere sunduğu iş birliği çeşitlikleri de bu çabaları güçlendirdi. Yabancı üniversitelerle staj anlaşmaları, "Mühendis Geliştirme Programı"nın yurt dışı müşterilerine de sunulması bu yönde atılan adımların örnekleri arasında yer aldı.