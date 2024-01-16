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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:49

10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu! İşte merak edilenler

Türkiye'de gözler, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan 'ilk insanlı uzay misyonu' kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna odaklandı.

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