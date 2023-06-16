  • $23,6808
  • 25,9343
  • 1495.52
  • 5539.25

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 13:52

1 milyar dolarlık ölüm ışınına karşı 1 dolarlık önlem! Süper güçlerin 'lazer' savaşı

ABD'nin her yıl savunma bütçesinden 1 milyar dolar harcadığı bilim kurgu filmlerinden fırlamış lazer silahına en büyük karşı hamle Çin'den geldi. Çinli bilim insanlarının deneyinde kullanılan drone ve füzelerin 2,5 mm'lik bir bor fenolik reçine (BPR) tabakasıyla kaplandığı bildirildi. Silah tarafından üretilen lazer ışınlarının bu tabakayı geçemediği ve bu sebeple dronelara da zarar veremediği ortaya çıktı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.