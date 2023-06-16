1 milyar dolarlık ölüm ışınına karşı 1 dolarlık önlem! Süper güçlerin 'lazer' savaşı

Bilim kurgu filmleri ve hikayeleri ile birlikte hayatımıza giren 'lazer silahlar' teknolojinin gelişmesi ile birlikte oldukça kullanılabilir hale geldi. Başta ABD, Rusya ve Çin gibi dünya devleri yıllardır bu silahları geliştirmeyi sürdürüyor.
Lazer silahı konusunda öncü olan ABD tarafından kısa menzilli bir savunma silahı olarak kullanılması planlanan lazer silah sistemi için ABD ordusu yıllık 1 milyar dolara yakın para harcıyor.
2021'de yapılan testlerde başarıyla hedefi etkisiz hale getiren silahın, olası savaş anında kullanılan füzelerden binlerce kat daha hızlı bir şekilde hedefi vurduğu tespit edildi.
Teorik olarak 3 megavatlık bir lazer silahı, hareket halindeki bir füzeyi santimetrekareye 300 watt güç yoğunluğu düşecek şekilde vurduğu zaman füzeyi tamamen etkisiz hale getirebiliyor.
ABD ordusunun şu an kullandığı en gelişmiş sistemi ise 300 kilovatlık ışın üretebiliyor. Yani bu senaryonun gerçekleşmesi için biraz daha geçmesi gerekecek. Megavatlık güç üretebilen lazer sistemlerininse henüz geliştirme aşamasında olduğu biliniyor.
Sadece bu yönüyle bile savaşın gidişatını değiştirebilecek bir güç olan lazer silah sistemini tek deneyen ve kullanan ülke tabii ki ABD değil.
2018 yılında çıkan haberlere göre Çin, o zamanki teknoloji için oldukça uzak bir mesafe olan 1 kilometre etkili bir lazer silahı geliştirdi. ABD'den geri kalmak istemeyen Çin'in bu silahı genel olarak güvenlik güçleri için geliştirdiği belirtildi.
ABD'nin en önemli bir diğer rakibi Rusya ise lazer silahlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Ukrayna ile 16 aydır savaş içerisinde olan Rusya, Ukrayna tarafından gelen drone saldırılarını durdurmak için lazer silahları kullandığı çok kez iddia edildi.
İnsanı öldürebilecek güçte lazerlerin kullanımı uluslararası anlaşmalar ile yasaklandı. Çünkü bu tür silahların insani bulunmayan ölçülerde acıya sebep olması söz konusu. Çinli lazer silahı üreticileri ise ölümcül seviyeye geçirme konusunda çalışma yürüttüklerini ve geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.
Bu ülkelerin lazer silahları konusundaki araştırma ve geliştirme faaliyetleri, askeri yeteneklerini artırmak ve yeni savunma sistemleri oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak, lazer silahlarının hangi aşamada olduğu, operasyonel olarak ne kadar yaygın kullanıldığı ve gerçek dünya uygulamalarının ayrıntıları hakkında tam bir bilgiye sahip olmak zordur, çünkü bu tür bilgiler genellikle gizli tutulmaktadır.
Posta'da yer alan habere göre; ABD'nin milyarlarca dolar akıttığı lazer sistemine karşı en büyük kontra ise en büyük rakiplerinden biri olan Çin'den geldi.
Çinli bilim insanlarının deneyinde kullanılan drone ve füzelerin 2,5 mm'lik bir bor fenolik reçine (BPR) tabakasıyla kaplandığı bildirildi. Silah tarafından üretilen lazer ışınlarının bu tabakayı geçemediği ve bu sebeple dronelara da zarar veremediği ortaya çıktı.
BPR maddesinin günümüzde en çok üretildiği ülke ise Çin'den başkası değil. Çin'deki bir fabrika yıllık olarak yüz binlerce ton BPR üretiyor. Çin piyasasında BPR'nin kilogram fiyatı son yıllarda 1 dolara kadar gerilemiş vaziyette.
ABD'nin milyarlarca dolar harcadığı sistemi kilogramı 1 dolarlık maddeyle etkisiz hale getiren Çin tarafı ise bu durumdan oldukça memnun.