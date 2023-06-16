1 milyar dolarlık ölüm ışınına karşı 1 dolarlık önlem! Süper güçlerin 'lazer' savaşı

Bilim kurgu filmleri ve hikayeleri ile birlikte hayatımıza giren 'lazer silahlar' teknolojinin gelişmesi ile birlikte oldukça kullanılabilir hale geldi. Başta ABD, Rusya ve Çin gibi dünya devleri yıllardır bu silahları geliştirmeyi sürdürüyor.

Lazer silahı konusunda öncü olan ABD tarafından kısa menzilli bir savunma silahı olarak kullanılması planlanan lazer silah sistemi için ABD ordusu yıllık 1 milyar dolara yakın para harcıyor.

2021'de yapılan testlerde başarıyla hedefi etkisiz hale getiren silahın, olası savaş anında kullanılan füzelerden binlerce kat daha hızlı bir şekilde hedefi vurduğu tespit edildi.

Teorik olarak 3 megavatlık bir lazer silahı, hareket halindeki bir füzeyi santimetrekareye 300 watt güç yoğunluğu düşecek şekilde vurduğu zaman füzeyi tamamen etkisiz hale getirebiliyor.

ABD ordusunun şu an kullandığı en gelişmiş sistemi ise 300 kilovatlık ışın üretebiliyor. Yani bu senaryonun gerçekleşmesi için biraz daha geçmesi gerekecek. Megavatlık güç üretebilen lazer sistemlerininse henüz geliştirme aşamasında olduğu biliniyor.

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Sadece bu yönüyle bile savaşın gidişatını değiştirebilecek bir güç olan lazer silah sistemini tek deneyen ve kullanan ülke tabii ki ABD değil.





2018 yılında çıkan haberlere göre Çin, o zamanki teknoloji için oldukça uzak bir mesafe olan 1 kilometre etkili bir lazer silahı geliştirdi. ABD'den geri kalmak istemeyen Çin'in bu silahı genel olarak güvenlik güçleri için geliştirdiği belirtildi.

ABD'nin en önemli bir diğer rakibi Rusya ise lazer silahlarını aktif bir şekilde kullanıyor. Ukrayna ile 16 aydır savaş içerisinde olan Rusya, Ukrayna tarafından gelen drone saldırılarını durdurmak için lazer silahları kullandığı çok kez iddia edildi.