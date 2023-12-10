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SPORPLUS
Eklenme tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 18:36

Taraftar bu transfere çok şaşıracak! İşte Fenerbahçe'nin stoper listesi...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, yaşanan üst üste sakatlıklar canları sıktı. Başkan Ali Koç, devre arasında özellikle stoper hattında kadro derinliğini arttırmak istiyor. Fenerbahçe'nin stoper listesi ise ortaya çıktı...

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