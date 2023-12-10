Taraftar bu transfere çok şaşıracak! İşte Fenerbahçe'nin stoper listesi...

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Bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında birçok yıldızı takıma kattı.

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Sarı lacivertliler devre arasında nokta atışı hamleler yaparak kadro kalitesini arttırmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'nin özellikle savunma hattı alarm veriyor.

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Serdar Aziz ve Becao'nun sakatlıkları sürüyor. Djiku ise takıma geri dönse de henüz eski formuna yükselebilmiş değil. Samet Akaydin'in Fenerbahçe kalitesi için yetersiz bulunmasının yanında, taraftar uzun zamandır forma giyen Luan Peres'in takımda olduğunu dahi unuttu.

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İsmail Kartal'ın da talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi, devre arasında bir stoper transferi için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler ise şunlar;

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Malang Sarr: Chelsea'nin kesin olarak takımda düşünmediği oyuncu için yakın zamanda resmi teklif yapılacak.

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Çağlar Söyüncü: EURO 2024 öncesi düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen milli stoperin, satın alma opsiyonlu kiralanması söz konusu.

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Serdar Saatçı: Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan 20 yaşındaki stoperin, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması söz konusu.

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Emirhan Topçu: Trendyol 1. Lig'de Çaykur Rizespor'da yükselen bir grafik çizen Emirhan Topçu, aynı zamanda yerli oyuncu olması sebebiyle önemli alternatiflerden biri durumunda.