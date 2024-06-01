  • $32,2363
  • 34,9606
  • 2412.19
  • 10400.5

Foto Galeri

SPORPLUS
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 12:57

Fenerbahçe onu bu yüzden seçti! İşte Jose Mourinho'nun koleksiyonu...

Fenerbahçe, gelecek sezon için bombayı patlattı ve teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. İşte dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının başarılarla dolu kariyeri...

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.