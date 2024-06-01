Fenerbahçe onu bu yüzden seçti! İşte Jose Mourinho'nun koleksiyonu...

2004'te Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Kariyerinde başarı merdivenlerini hızla tırmandı.

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Trapattoni'den sonra 5 Avrupa Kupası kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da lig şampiyonlukları kazandı. Mourinho, tam anlamıyla bir kupa koleksiyoncusu oldu.