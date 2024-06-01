Fenerbahçe onu bu yüzden seçti! İşte Jose Mourinho'nun koleksiyonu...

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.
KUPA CANAVARI!
2004'te Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Kariyerinde başarı merdivenlerini hızla tırmandı.
Trapattoni'den sonra 5 Avrupa Kupası kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da lig şampiyonlukları kazandı. Mourinho, tam anlamıyla bir kupa koleksiyoncusu oldu.
PORTO
(2002-2004) 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Ligi (UEFA Kupası), 2 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası.
CHELSEA
(2004-2007) 2 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası, 2 Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası.
INTER
(2008-2010) 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İtalya Serie A, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası.
TOTTENHAM
2019-2021 yılları arasında Londra ekibinde çalışan Portekizli menajer, kupa kazanamadı.