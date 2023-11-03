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SİYASET
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 10:28

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi! Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

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