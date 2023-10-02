TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı... Resepsiyondan kareler
Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonunda gerçekleştirildi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.
Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonunda gerçekleştirildi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.