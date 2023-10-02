TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı... Resepsiyondan kareler

1 / 12



Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonunda gerçekleştirildi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.