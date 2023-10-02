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SİYASET
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 01:08

TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı... Resepsiyondan kareler

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonunda gerçekleştirildi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

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