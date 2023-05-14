Söz artık milletin: Türkiye sandık başında! Yurttan kareler...

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Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.

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Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde ilk oylar kullanılmaya başlandı.

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Sabah erken saatlerinde sandık başlarına seçmenler 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17:00'da sona erecek.

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Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen görüntüler vatandaşların oy vermek için okullara gittiğini gösteriyor.



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Canlı yayınlardan alınan bilgilere göre vatandaşlar daha saat 08.00'den önce kuyruklar oluşturmaya başladı.

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ANKARA 4 milyon 280 bin 941 seçmenin bulunduğu Başkent'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen vatandaşlar, sınıflarda kurulan kabinlere girerek oylarını kullandı. Başkentte, 12 bin 251 sandık kurulurken tüm yurtta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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İSTANBUL Şişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar oylarını kullandı. Esenler İbrahim Turhan Lisesi'ne akın eden vatandaşlar da oylarını kullandı. Sandık başkanları oy kullanacak vatandaşlara pusulaları nasıl katlamaları gerektiğini tek tek anlattı.

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TEKİRDAĞ Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Tekirdağ'da oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Tekirdağlı vatandaşlar oy verme işleminin başladığı saatte okulun önünde yoğunluk oluşturarak oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulun koridorlarında kuyruklar oluştu.

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VAN Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Van'da da saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. 16 partinin kendi parti ve logosuyla seçime gireceği Van'da 706 bin 445 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Toplam 2 bin 294 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

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KONYA Konya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Sandıkların kurulduğu okullarda hazırlıkların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandıklara giderek oylarını kullandı. Konya'da 1 milyon 628 bin 723 seçmen 4 bin 992 sandıkta oy kullanacak.

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DİYARBAKIR Diyarbakır'da da 1 milyon 143 bin 887 seçmen için 17 ilçede 3 bin 675 sandık kuruldu. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Akşemsettin Ortaokulluna gelen vatandaşlar, saat 08.00'i gösterdiği gibi içeri girerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

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SAMSUN Samsun'da vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Saat 08.00 itibarıyla Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da oy kullanma işlemi başladı. Samsun'da 1 milyon 23 bin seçmen 3 bin 600 sandıkta oy kullanıyor. Vatandaşlar sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Oy kullanan vatandaşlar, tüm seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini dilerken, Türkiye için hayırlı olacak cumhurbaşkanı adayının ve milletvekillerinin seçilmesini temenni ettiler.

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BİNGÖL Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 28'inci dönem milletvekilliği ve 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanım işlemi başladı. Kent genelinde 713 sandıkta 193 bin 472 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00 başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'da ise sona erecek. Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'na seçmenler gelerek oyunu kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin memlekete hayırlı olmasını dileyen vatandaşlar, "Oyumuzu kullandık, bütün memleket için İslam alemi için hayırlı uğur olsun. Hangisi hayırlısı ile rabbim onu nasip etsin. Vatandaşlık görevimizi yaptık erkenden" dedi.

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ZONGULDAK Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. SGK hizmet binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı.

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Öte yandan Zonguldak'ta sandık ve seçmen sayıları da YSK tarafından açıklandı. Zonguldak'ta toplamda bin 536 sandıkta 457 bin 651 seçmen sandık başına giderek saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak. Alaplı ilçesinde 120 sandıkta 33 bin 86 seçmen, Çaycuma ilçesinde 264 sandıkta 74 bin 393 seçmen, Devrek ilçesinde 171 sandıkta 46 bin 102 seçmen, Gökçebey ilçesinde 62 sandıkta 17 bin 193 seçmen, Kilimli ilçesinde 86 sandıkta 26 bin 211 seçmen, Kozlu ilçesinde 117 sandıkta 36 bin 385 seçmen, Merkez ilçede 285 sandıkta 89 bin 555 seçmen oyunu kullanacak.

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