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SİYASET
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 10:02

Söz artık milletin: Türkiye sandık başında! Yurttan kareler...

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. İşte yurdun dört bir yanından oy verme işlemlerinden yansıyan kareler...

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