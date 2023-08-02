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SİYASET
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2023 Çarşamba 18:14

İşte İstanbul'un heba olan 4 yılı... CHP Belediyeciliği vatandaşı yarı yolda bıraktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında 'İstanbul'un Kaybolan Yılları' konulu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP yönetimindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerini yerine getirmediğini vurgulayarak, 'Sayın İmamoğlu, CHP'li İBB yönetimi vize sınavlarında kalmıştır. Vizede geçerli notu alamamıştır.' dedi. Öte yandan İstanbul'un kaybolan yıllarını anlatan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Büyük İstanbul, küçük ufukların yönetiminde 4 yıldır maalesef zaman, enerji, güç ve değer kaybetmiştir. Yaklaşık 4 yıldır kendisine ait özgün bir hizmet ortaya koyamayan Ekrem İmamoğlu, AK Parti dönemine ait ne kadar proje varsa ‘ben yaptım' algısıyla bu açığını kapatma yolunu seçti. Bizim başlattığımız metro hatlarına bir metre bile yeni metro hattı ekleyemedi. Partizanlık yapıp yandaşlarını kolladı. Algı, şov ve reklam yaptı. Mazeretlerin arkasına sığınarak, engelleniyoruz diye yalan söyledi” diye konuştu.

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