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SİYASET
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:01

Emine Erdoğan'dan küresel davet! New York'taki UNICEF programında katılımcılara hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNICEF'teki Gönül Elçilerine Küresel Davet programında, 'Gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum.' dedi.