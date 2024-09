Emine Erdoğan'dan küresel davet! New York'taki UNICEF programında katılımcılara hitap etti

"Ülkelerinizde koruyucu ailelik sistemini geliştirerek bu inancı somut bir eyleme dönüştürebilirsiniz"





Koruyucu Ailelik Programı'nı anlatırken, sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize atan bir kızın hikayesine atıfta bulunan Emine Erdoğan, "Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşımalıyız. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanmalıyız. Ülkelerinizde koruyucu ailelik sistemini geliştirerek bu inancı somut bir eyleme dönüştürebilirsiniz. Bugün buradan yapılan gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum. Gelin hep birlikte yaşadığımız dünyanın korumasız bir çocuğun gözündeki acı dolu yansımasını umuda döndürelim. Türkiye olarak biz bu alanda bilgi ve tecrübelerimizi ihtiyaç duyan tüm ülke ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.