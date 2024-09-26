Emine Erdoğan'dan küresel davet! New York'taki UNICEF programında katılımcılara hitap etti

Gazze'de refakatsiz kalan çocuk sayısı 17 bin





Dünyada yaşanan savaş, çatışma, açlık gibi tüm olumsuz koşulların bedelini herkesten önce çocukların ödediğini kaydeden Emine Erdoğan, "Bu bedellerin belki de en ağırı olarak milyonlarca çocuk korunmaya muhtaç olduğu dönemde ailesini, yuvasını kaybederek zorlu hayat koşulları karşısında kimsesiz kalıyor. Bugün dünya genelinde yerinden edilmiş çocuk sayısı 4 milyona ulaşmış durumda. Dahası yaklaşık 470 milyon çocuk şiddet tehdidi altında yaşıyor. Filistin'de yaşanan kıyım, başlı başına hepimizin daha adil ve yaşanabilir bir dünya umuduna karanlık bir gölge düşürüyor. Bugün Gazze'de refakatsiz kalan, ailesini kaybeden çocuk sayısının en az 17 bin olduğu düşünülüyor. Ailesinden hiçbir üyenin sağ kalmadığı ve yaralı olarak kurtarılan çocuk sayısı o kadar yüksek ki onlara özel bir tanım geliştirilmiş durumda. İsimleri yok, hepsi ailesi hayatta kalmayan yaralı çocuk. Oysa tıpkı tüm kimsesiz kalmış çocuklar gibi, savaş hayatlarını gölgelemeden önce onların da bir ismi, hayatı, ailesi, hayali vardı." ifadelerini kullandı.