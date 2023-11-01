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SİYASET
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 11:27

Emine Erdoğan devlet başkanlarının eşleriyle! Topkapı Sarayı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '31 Mart Dünya Şehirler Günü' programına katılmak için İstanbul'a gelen devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

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