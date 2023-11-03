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SİYASET
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 15:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

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