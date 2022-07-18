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SİYASET
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:42

Başkan Erdoğan müjdeleri sıraladı... İşte Kabine Toplantısı kararları

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda müjdeleri sıraladı.

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