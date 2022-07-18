Başkan Erdoğan müjdeleri sıraladı... İşte Kabine Toplantısı kararları

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Başkan Erdoğan: GSB kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Böylece toplam 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun.

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Başkan Erdoğan: Hekim adayı öğrencilerimizin hem emeklerinin karşılığını vermek hem motivasyonlarını yükseltmek için kendilerine yapılan ve asgari ücretin 3'te 1'i kadar olan ödeme miktarını da asgari ücret düzeyine yükseltme kararı aldık.

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Başkan Erdoğan: Bir müjde de ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum

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Başkan Erdoğan: Gençlerimizin cennet vatanımızın her köşesindeki tarihî eserleri rahatça görebilmeleri için Müzekart GNS uygulamasını da hayata geçirdik. Bu sayede 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimiz 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.

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Başkan Erdoğan: Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun garanti karşılama oranları 2016 yılından bugüne %36'dan %116'ya çıkmıştır. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.

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Başkan Erdoğan: Antalya Havalimanı 16 Temmuz'da toplam bin 68 uçak ve 188 bin 504 yolcuyla kendi rekorunu kırmıştır. Kapasite genişletme ihalesi yapılan havalimanımız için devlete ödenen ilk taksit olan 2 milyar 138 milyon avro, 28 Mart 2022'de hazineye aktarılmıştır.