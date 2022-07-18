Başkan Erdoğan müjdeleri sıraladı... İşte Kabine Toplantısı kararları

Başkan Erdoğan: GSB kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Böylece toplam 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun.
Başkan Erdoğan: Hekim adayı öğrencilerimizin hem emeklerinin karşılığını vermek hem motivasyonlarını yükseltmek için kendilerine yapılan ve asgari ücretin 3'te 1'i kadar olan ödeme miktarını da asgari ücret düzeyine yükseltme kararı aldık.
Başkan Erdoğan: Bir müjde de ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum
Başkan Erdoğan: Gençlerimizin cennet vatanımızın her köşesindeki tarihî eserleri rahatça görebilmeleri için Müzekart GNS uygulamasını da hayata geçirdik. Bu sayede 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimiz 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.
Başkan Erdoğan: Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun garanti karşılama oranları 2016 yılından bugüne %36'dan %116'ya çıkmıştır. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.
Başkan Erdoğan: Antalya Havalimanı 16 Temmuz'da toplam bin 68 uçak ve 188 bin 504 yolcuyla kendi rekorunu kırmıştır. Kapasite genişletme ihalesi yapılan havalimanımız için devlete ödenen ilk taksit olan 2 milyar 138 milyon avro, 28 Mart 2022'de hazineye aktarılmıştır.