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SİYASET
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 05:31

Başkan Erdoğan 13. kez BM Genel Kurulu kürsüsünde: Tarihi konuşmadan kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıktığını, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline geldiğini söyledi.

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