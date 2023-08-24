AK Parti 22 yaşında!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak, konuşma yaptı.
Erdoğan, sözlerine parti teşkilatını, gençleri, 81 ilin tamamını, tüm vatandaşları, milletin huzuru için sınırlar içinde ve dışında cansiparane görev yapan tüm güvenlik güçlerini selamlayarak başladı.
AK Parti olarak, bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecan yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda, bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz." diye konuştu.
ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na sanatçı Ceyhun Çelikten de katıldı.
Programa Müzisyen Yücel Arzen ile birlikte Kibariye ile ABD'li şarkıcı Della Miles de katıldı.