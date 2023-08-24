AK Parti 22 yaşında!

Erdoğan, sözlerine parti teşkilatını, gençleri, 81 ilin tamamını, tüm vatandaşları, milletin huzuru için sınırlar içinde ve dışında cansiparane görev yapan tüm güvenlik güçlerini selamlayarak başladı.

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AK Parti olarak, bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecan yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda, bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz." diye konuştu.