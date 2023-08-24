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SİYASET
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 20:39

AK Parti 22 yaşında!

AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ATO Congresium'da düzenlendi. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan programa katıldı. Başkan Erdoğan, 'Türkiye'nin siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük dileğimizdir.' ifadelerini kullandı.

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