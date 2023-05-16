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SİYASET
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 15:18

28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi! Zehranur Aydemir, hedeflerini anlattı

28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi AK Parti'li Zehranur Aydemir, Mecliste, yazılım ve kodlama alanında eğitim sisteminde çocukların adil bir şekilde yetişebilmesi ve kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri kapsamında daha fazla çalışma yapmak istediğini belirtti.

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