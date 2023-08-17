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SİNEMA
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 10:48

Türkan Şoray'dan hatıra sergisi: Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri

Türkan Şoray, İzmir'de filmlerinde giydiği kıyafetlerinin parfüm ve takıların yer aldığı sergiyi açtı.

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