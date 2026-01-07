Türkiye'de herkesin en az 1 kere görmesi gereken 22 yer

UNESCO Dünya Mirası Listesi, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen, evrensel değere sahip kültürel ve doğal varlıkları koruma altına almak amacıyla oluşturulmuş bir liste. UNESCO tarafından 1972 yılında kabul edilen "Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme" kapsamında hazırlanan bu liste, tarih boyunca insanlığın kültürel birikimini yansıtan eserler ile eşsiz doğal alanları kapsıyor.
Dünya Mirası Listesi'ne dâhil edilen alanlar; tarihî yapılar, arkeolojik alanlar, şehir dokuları, kültürel peyzajlar ve doğal oluşumlar gibi farklı kategorilerde yer alır. Bu alanların listeye girebilmesi için "üstün evrensel değer" taşıması, özgünlüğünü ve bütünlüğünü koruması ve gelecek nesillere aktarılabilecek nitelikte olması gerekir. Listeye alınan miras alanları, sadece bulundukları ülkenin değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğu olarak kabul edilir.
2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri"nin de dahil olmasıyla beraber Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanlarının sayısının 22'ye çıktı. İşte o 22 adres:
21. Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Hipostil Camiileri (serî miras alanı olarak beş ayrı cami içerir. Afyon Ulu Camii (Afyon), Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir), Ahi Şerefettin Camii (Ankara), Eşrefoğlu Camii (Konya) ve Mahmut Bey Camii (Kastamonu) miras alanının bileşenleri olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır)