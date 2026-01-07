Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $43,058
  • 50,3551
  • 6179.01

Foto Galeri

SEYAHAT
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2026 Çarşamba 11:42 |

Türkiye'de herkesin en az 1 kere görmesi gereken 22 yer

Türkiye, binlerce yıllık tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla dünyanın dikkatini çekiyor. İşte Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 22 büyüleyici yer…

Copyright 2026
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.