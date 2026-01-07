Türkiye'de herkesin en az 1 kere görmesi gereken 22 yer

Dünya Mirası Listesi'ne dâhil edilen alanlar; tarihî yapılar, arkeolojik alanlar, şehir dokuları, kültürel peyzajlar ve doğal oluşumlar gibi farklı kategorilerde yer alır. Bu alanların listeye girebilmesi için "üstün evrensel değer" taşıması, özgünlüğünü ve bütünlüğünü koruması ve gelecek nesillere aktarılabilecek nitelikte olması gerekir. Listeye alınan miras alanları, sadece bulundukları ülkenin değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğu olarak kabul edilir.