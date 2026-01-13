Haberler
Foto Galeri

SEYAHAT
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:21

Dünyanın gözdesi Türkiye... UNESCO'ya giren 22 büyüleyici yer

Anadolu'nun binlerce yıla yayılan tarihini ve kültürel zenginliğini yansıtan Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 22 eseriyle dünya çapında öne çıkıyor. Antik kentlerden doğal oluşumlara uzanan bu eşsiz miraslar, hem geçmişin izlerini hem de insanlığın ortak değerlerini gözler önüne seriyor.

