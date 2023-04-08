Zemzemdeki müthiş sır! Bilim dünyasını şakına çeviriyor

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporlarına göre dünyanın en sağlıklı sularından olan zemzem suyunun esrarı, günümüz teknolojisindeki tüm araştırmalara rağmen çözülemiyor.

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Kaynağı bulunamayan suyun denizden 80 kilometre uzakta olmasına ve çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen yıllardır kurumaması, araştırmacıları şaşkına çeviriyor.

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Sadece 1.5 metre derinliğindeki kuyudan hac mevsiminde milyonlarca hacı tüm su ihtiyacını karşılarken, su seviyesinde de hiçbir azalma olmuyor.

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Açlığı gidermek için içenin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin de susuzluğunu gideren suyun esrarı bilim adamları tarafından inceleniyor.

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Avrupa'da laboratuarlarda yapılan araştırmalarda, zemzem suyunun çok az kükürt içerdiği tespit edildi.

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WHO tarafından da zemzem, dünyanın en içilebilir ve sağlıklı sularından biri olarak açıkladı.

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Fakat diğer sulara göre çok daha besleyici ve mineral barındıran suyun kaynağı ise halen araştırma konusu.

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İşte Zemzem'im Bilim Dünyasını Şaşkına Çeviren Özellikleri

Her derde devadır.

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Hususiyle humma (sıtma)'ya şifadır.

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Baş ağrısını giderir.

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Ne niyetle içilirse ona devadır.

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Ne kadar içilir ve ne kadar taşınırsa taşınsın bitmez.

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Bedene kuvvet verir.

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Susuzluk giderici: Çölde insanların susuzluğunu gideren bir iksirdir.

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Doyurucu, açlığı giderici: Ebu Zer'i Gıfari (ra), Kabe'de 30 gün kalmış, sadece zemzem suyu içerek yaşamıştır.

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Hacılar da sadece zemzem suyu içerek yaşayabilir.

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Mide ülseri: Zemzem suyu içilmeye devam edilir.

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Karaciğer: Zemzem suyu aç karına içilmeye devam edilir.

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Böbrek: Zemzem suyu aç karına içilmeye devam edilir.

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Stres, üzüntü için zemzem suyu içilir.

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Cilt hastalıkları: Cilt, zemzem suyu ile yıkanır. Bazı cilt hastalıkları karaciğerden geldiği için aç karına zemzem suyu içilmeye devam edilir.

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Bedene kuvvet verir.

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Kalp krizine şifadır.

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Sağlıklı deriye sürüldüğünde kanser riskini %90 azaltır.

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Yaşlanmayı geciktirir.

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Zemzem ile ovalanmış vücut, kış mevsiminde üşümez.

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