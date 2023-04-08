Zemzemdeki müthiş sır! Bilim dünyasını şakına çeviriyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporlarına göre dünyanın en sağlıklı sularından olan zemzem suyunun esrarı, günümüz teknolojisindeki tüm araştırmalara rağmen çözülemiyor.
Kaynağı bulunamayan suyun denizden 80 kilometre uzakta olmasına ve çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen yıllardır kurumaması, araştırmacıları şaşkına çeviriyor.
Sadece 1.5 metre derinliğindeki kuyudan hac mevsiminde milyonlarca hacı tüm su ihtiyacını karşılarken, su seviyesinde de hiçbir azalma olmuyor.
Açlığı gidermek için içenin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin de susuzluğunu gideren suyun esrarı bilim adamları tarafından inceleniyor.
Avrupa'da laboratuarlarda yapılan araştırmalarda, zemzem suyunun çok az kükürt içerdiği tespit edildi.
Fakat diğer sulara göre çok daha besleyici ve mineral barındıran suyun kaynağı ise halen araştırma konusu.
Doyurucu, açlığı giderici: Ebu Zer'i Gıfari (ra), Kabe'de 30 gün kalmış, sadece zemzem suyu içerek yaşamıştır.
Cilt hastalıkları: Cilt, zemzem suyu ile yıkanır. Bazı cilt hastalıkları karaciğerden geldiği için aç karına zemzem suyu içilmeye devam edilir.