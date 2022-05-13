Zayıflattığı bilimsel olarak kanıtlanan 25 mucize besin! İşte o liste

<p>PLANTAİN MEYVESİ</p><br><p>MERCİMEK</p><br><p>ARMUT</p><br><p>BADEM</p><br><p>BEYAZ PEYNİR</p><br><p>GREYFURT</p><br><p>AVAKADO</p><br><p>YABAN MERSİNİ</p><br><p>NOHUT</p><br><p>PATATES</p><br><p>SÜT</p><br><p>YUMURTA</p><br><p>YULAF EZMESİ</p><br><p>SOMON</p><br><p>BİTTER ÇİKOLATA</p><br><p>BARBUNYA, KURU FASULYE</p><br><p>ÖĞÜTÜLMÜŞ ARPA</p><br><p>ÇAM FISTIĞI</p><br><p>YEŞİL ÇAY</p><br><p>MUZ</p><br><p>PORTAKAL</p><br><p>ESMER PİRİNÇ</p><br><p>KİNOA</p><br><p>SİYAH FASULYE</p><br><p>BROKOLİ</p><br>