Zayıflamaya yardımcı 12 tok tutan besin

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Balık

Proteinden zengin olan balık çeşitleri, bolca fosfor ve omega 3 içerir. Buğulama, fırında pişirme gibi sağlıklı yöntemlerle tüketmek daha faydalıdır.

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Patates

B ve C vitaminlerinden zengin, yüzde 15'i karbonhidrat ve yüzde 77'si su olan patates bir "potasyum deposu"dur. Yüksek nişasta içeriği yüzünden diyet listelerinden atılmış olsa da, haşlanmış veya fırınlanmış haliyle az miktarda tüketilebilir.

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Süt danası

Yaşı 3 ila 6 ay arasında değişen dananın eti en makbuldür. Yüzde 20'si protein ve yüzde 6,5'i yağ olan bu değerli besin maddesi fosfor, potasyum, sodyum, demir, çinko ve B12 vitamini açısından zengindir.

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Badem

Yüzde 23'lük protein ve yüzde 8'lik lif içeriği, potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir yoğunluğu ve E vitamini miktarı ile gerçek bir hazinedir.

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Kümes hayvanlarının karaciğeri

Yüzde 25 protein içeri ve yüzde 7 civarındaki yağ oranıyla 100 g. da 170 kalori barındıran, sodyumdan zengin bir seçenektir.

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Yumurta

Haşlanmış, yağda ya da omlet ve menemen hali ile çok değerli bazı amino asitleri beslenmemize kattığı, A, D, E, K vitaminlerinden, fosfor, potasyum ve sodyumdan zengin olduğu için tartışmasız en önemli gıdalarımızdan biridir.

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Elma

Yüzde 85'i su olan, potasyum, B, C ve E vitamininden çok zengindir. Mutlaka beslenme planımızda olması gerekir.

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Beyaz peynir

Yüzde 85'i protein olan, kalsiyum zengini ve kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Tek sakıncası değişen yağ ve tuz oranlarıdır. Tüketim miktarını doğru belirlemek gerekir.

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Yeşil sebzeler

Vitamin ve mineralden zengin, bol su ve lif içerikleriyle sindirim sisteminin dostu, çiğ olarak da tüketilebilmeleri nedeniyle pratik besinlerdir.

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Tam tahıl unundan yapılmış makarna ve erişte

Kompleks karbonhidrat içeriği sayesinde kan şekeri düzeyini yavaş etkilediği için acıkmayı da geciktirir.

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Hindi

1/3'ü protein olan, fosfor, demir, çinko, selenyum, bakır, B2, B3, B5, B6, B12 vitaminlerinden zengin bu besini farklı ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Kabuklu deniz ürünleri

Yengeç başta olmak üzere tüm bu grup gıdalar yoğun ve sıkı dokulu etleriyle iyi birer protein kaynağıdır. Yüksek iyod içerikleri, bu mineral açısından kısıtlamaya gitmesi gereken kişilerin dikkatini çekmelidir