Zahter bitkisinin bilinmeyen faydaları! Hem çay hem de kahvaltılık olarak kullanılır

Uyarıcıdır ve bedeni kuvvetlendirir.

Öksürüğü hafifleterek durdurmaya yardımcı olur.

Antibakteriyel özelliği ve içerdiği benzoil peroksit sayesinde akne temizliğine yardımcı olur.

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Suyu ve yağı saç köklerini besleyerek güçlendirir. Aynı zamanda saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olarak dökülmesini durdurur.