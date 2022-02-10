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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:23

Zahter bitkisinin bilinmeyen faydaları! Hem çay hem de kahvaltılık olarak kullanılır

Osmanlıdan günümüze kadar bir kültür olarak gelen zahter bitkisi, hem çay hem de kahvaltılık olarak kullanılır. Zahter, tarla kenarlarında, orman kıyılarında ve çayırlardaki karınca yuvalarının üstünde yetişir.

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