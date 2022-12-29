Yumurtayı buzdolabına koymadan önce bunu yaparsanız... Sağlığınızı tehlikeye atmayın

Çünkü böyle bir durumda yüzeylerindeki delikler genişliyor ve sonuçta bakteriyel üreme artıyor.
Bu da kabukta bulunan zararlı mikroorganizmaların, salmonella bakterisinin yıkama sebebiyle açılan mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girmesine neden oluyor.
Bilimsel çalışmalar yumurtanın yıkanmasının yanlış olduğunu savunuyor. Bu yüzden satın aldığını yumurtaları asla yıkmayın.
Uzmanlar, yumurtaların yıkanmadan, satın alınan karton kutudan çıkarılmadan saklanmasını gerektiğini belirtiyor.
Ayrıca; yumurtalar eğer buzdolabının kapağında saklanıyorsa, diğer besinlerle temas etmemesinin de altını çiziyor.
Bu yüzden 0-5 derece arasında muhafaza edilmesi gereken yumurtaları karton kutuda saklamak onun ışıktan ve dolaptaki diğer kokulardan koruyacaktır.
Ayrıca bu sayede yumurtadaki salmonella bakterisinin buzdolabındaki diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma yoluyla geçmesini engellemiş olacaksınız.