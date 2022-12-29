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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:17

Yumurtayı buzdolabına koymadan önce bunu yaparsanız... Sağlığınızı tehlikeye atmayın

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, en temel gıdalardan biri olan yumurta içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtayı satın alırken yıkanıp yıkanmaması tartışma konusu haline gelmiştir. Peki yumurta yıkanmamalı mı yıkanmalı mı? İşte çok merak edilen sorunun cevabı.

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