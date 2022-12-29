Yumurtayı buzdolabına koymadan önce bunu yaparsanız... Sağlığınızı tehlikeye atmayın

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Yumurtaları buzdolabına yerleştirirken yıkanmaması ise büyük önem taşıyor.

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Çünkü böyle bir durumda yüzeylerindeki delikler genişliyor ve sonuçta bakteriyel üreme artıyor.

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Eğer yıkarsanız yumurtanın koruyucu dış katmanına zarar vererek onu inceltiyor.

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Bu da kabukta bulunan zararlı mikroorganizmaların, salmonella bakterisinin yıkama sebebiyle açılan mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girmesine neden oluyor.

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Bilimsel çalışmalar yumurtanın yıkanmasının yanlış olduğunu savunuyor. Bu yüzden satın aldığını yumurtaları asla yıkmayın.

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Uzmanlar, yumurtaların yıkanmadan, satın alınan karton kutudan çıkarılmadan saklanmasını gerektiğini belirtiyor.

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Ayrıca; yumurtalar eğer buzdolabının kapağında saklanıyorsa, diğer besinlerle temas etmemesinin de altını çiziyor.

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Bu yüzden 0-5 derece arasında muhafaza edilmesi gereken yumurtaları karton kutuda saklamak onun ışıktan ve dolaptaki diğer kokulardan koruyacaktır.

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Ayrıca bu sayede yumurtadaki salmonella bakterisinin buzdolabındaki diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma yoluyla geçmesini engellemiş olacaksınız.

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