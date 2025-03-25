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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 25 Mart 2025 Salı 14:48 |

Yumurta sağlıklı mı? Her gün tüketiyorsanız dikkat

Yumurta sağlıklı mı? Fazla yumurta tüketimi kolesterol seviyelerini nasıl etkiler? Yumurta tüketirken dikkat edilmesi gerekenler ve sağlık üzerindeki etkilerini öğrenin!

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