Yumurta sağlıklı mı? Her gün tüketiyorsanız dikkat

Kahvaltılarda sıkça tükettiğimiz yumurta, aynı zamanda birçok yiyeceğin içinde de yer alıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan yumurta, vücuda sağladığı protein ve vitaminlerle önemli bir gıda kaynağıdır. Ancak, yumurta sarısı doğada en fazla kolesterol içeren besinlerden biridir. Aşırı tüketildiğinde kolesterol seviyelerini artırabilir ve bazı hastalıkları tetikleyebilir.
Daha önemlisi düşük kolesterollü bir diyet ile beslenen Japonların, Hawai ve San Francisco'ya göç etmelerinden sonra değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hem kan kolesterol düzeylerinin yükseldiğini hem de kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor.
Basit bir hesapla bir yumurtanın ortalama 220 mg kadar kolesterol içerdiğini kabul edersek; tek bir yumurta sarısı yemekle toplam kolesterolün 4-6 mg, LDL kolesterolün ise 3-5 mg kadar artacağını söyleyebiliriz.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu Akdeniz ve vejetaryen tipi beslenmeye yumurta eklenmesi durumunda kolesterol düzeyinin çok ciddi şekilde yükselmesidir.