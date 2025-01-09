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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2025 Perşembe 12:58 |

Yumruğunuzu 90 saniye sıkarsanız! Tüm hayatınızı etkileyecek

Uzmanlar, sağ yumruğun 90 saniye süreyle sıkılmasının hafıza oluşumuna yardımcı olduğunu, aynı işlemin sol yumrukta yapılmasının ise hatırlamayı kolaylaştırdığını açıkladı

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