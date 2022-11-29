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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 11:09

Yoğurdun bu özelliğini duyunca şaşıracaksınız! Ev yapımı yoğurt daha sağlıklı

Yoğurt, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geliyor. Sağlıklı beslenmeye de yardımcı olan yoğurt insan vücudu için vazgeçilmez besinlerden bir tanesidir. Uzmanlar ev yapımı yoğurdun, uzun ömürlü yoğurtlardan daha sağlıklı olduğu görüşünde. Yoğurtla ilgili merak edilen sorulara uzmanlar cevap verdi...

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