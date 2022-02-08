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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2022 Salı 15:49

Yiyeceklerin tazeliğini korumak için ne yapmalıyız? Mutfakta işinize yarayacak püf noktalar

Bazı yiyecekler diğerlerine göre daha çabuk bozulur ve saklama koşulları daha farklıdır. İşte sizlere yiyeceklerin tazeliğini kaybetmeden saklama yolları...

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