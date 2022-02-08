Yiyeceklerin tazeliğini korumak için ne yapmalıyız? Mutfakta işinize yarayacak püf noktalar

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Taze soğanı saklamak için yapmanız gereken soğanı ince ince doğrayın. Daha sonra büyük bir pet şişenin içine koyun ve buzdolabında muahfaza edin.

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Marulları yıkayın ve alüminyum folyoya sarın. Bu şekilde 2 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.

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Eğer tereyağını 2-3 yıl saklamak ve tazeliğini korumak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Tereyağını cam kapların içine koyun ve 15-20 dakika kadar fırında ısıtın. Eriyen tereyağını fırından çıkarın. İçinde bulundupu kabın ağzını sıkıca kapatın ve buzdolabına kaldırın.

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Zencefili saklamak için kaynamış suyun içine saklayacağınız kadarını koyun. Bu şekilde buzdolabına kaldırın. Bu yöntem sayesinde zencefil ilk aldığınız tazeliğinde kalacaktır.

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Çökelek peyniri çok çabuk bozulan gıdalar arasındadır. Çöleği uzun süre saklamak istiyorsanız cam bir kabın içine çökeleği koyun. İçine 2 adet küp şeker ekleyin ve bu şekilde saklayın.

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Domatesleri sapları aşağıya bakacak şekilde serin bir yerden kese kağıdının içinde saklayabilirsiniz.

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Peyniri daha uzun süre saklamak için parşömen kağıdına sararak cam ya da porselen bir kabın içine koyarak saklayın.

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Elmaları sapları yukarıya gelecek şekilde parşömen kağıtlarına sararak muhafaza edebilirsiniz.

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Son dercece çabuk bozulan ve en ufacık darbede ezilebilen kayısıları yumurta kartonlarına koyarak saklayabilirsiniz.

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Mantarları tuzlu suyun içinde bekletin. Daha sonra havlu kağıt ile kurulayın. Bu işlemin ardından yine havlu kağıdın içinde bir kasenin içine koyun ve buzdolabına kaldırın.