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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 7 Mart 2025 Cuma 09:47 |

Yıllarca süren araştırmanın sonuçları açıklandı! Kan gruplarına göre beslenme listesi

Uzmanlar kan grupları ile kişinin yakalandığı hastalıklar arasında önemli bağlantılar olduğu konusunda hemfikir. Kan gruplarının insanın yaşamını şekillendiren önemli özelliklerden biri olduğunun altını çizen uzmanlar, kişilerin hastalıklara yakalanma riskinde bile bu faktörün önemli olduğunu belirtirken, her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olduğu açıklandı. Bunun sebebi ise farklı kan gruplarına bağlandı. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki, kan gruplarına göre nasıl beslenmeli? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı tüketmeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi ve sağlıklı beslenme önerileri!

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