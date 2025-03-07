Yıllarca süren araştırmanın sonuçları açıklandı! Kan gruplarına göre beslenme listesi

PANKREAS KANSERİ





Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yolu kanserleri, dayanıklı sindirim sistemlerine sahip O gruplarında nadir görülüyor. A ve AB grupları yine en çok risk altında olanlar. B grupları eğer onlar için sakıncalı olan kabuklu yemişleri yerlerse bu kanser türlerine yakalanabilirler.