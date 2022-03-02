Yer fıstığının faydaları nelerdir

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İçinde bulunan B1 vitamini kan şekerinin yakılması, kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

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Öğrenme gibi beyin fonksiyonları için gerekli olan bir vitamindir.

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Yaşlanmaya karşı vücudu koruduğu gibi alkol ve sigaranın zararlı etkilerini de azaltır.

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İçerdiği B3 vitamini kolesterolü düşürür, dolaşımı arttırır.

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Zihni açar.