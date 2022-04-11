Yemekten sonra çay içenler dikkat! Tiryakileri üzecek haber

Dünyada çay tüketiminde ilk sırada olan Türkiye, aynı zamanda da çay üreticisi ülkelerden biri konumunda.
Kişi başı yıllık 7 kilo çay tüketiminin yapıldığı ülkemizde maalesef çay çok yanlış tüketiliyor.
Alzheimer ve demans gibi bazı beyin fonksiyonlarını bozan hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olduğuna dair çalışmalar yapıldı.
Ancak çay doğru tüketilmediğinde özellikle aç karnına tüketildiğinde midede ağrı yapar, rahatsızlık verir.
Günde 2-3 bardaktan fazla tüketilen çay da kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sıkıntılar meydana getirebiliyor.
Bir 10 saniye bekletip o suyu döküyorsunuz ardından hemen sıcak suyla doldurduğunda çaydaki kafein miktarı da en aza inmiş oluyor.