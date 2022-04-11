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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:45

Yemekten sonra çay içenler dikkat! Tiryakileri üzecek haber

Türk evlerinin vazgeçilmezi çayın faydaları olduğu kadar zararlarının da olduğu ortaya çıktı. Özellikle de eğer çayı böyle içiyorsanız sadece sağlığınıza zarar veriyorsunuz...

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