Yemekten sonra çay içenler dikkat! Tiryakileri üzecek haber

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Çay, 7'den 70'e herkesin çok sevdiği sıcak içeceklerin başında geliyor.

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Dünyada çay tüketiminde ilk sırada olan Türkiye, aynı zamanda da çay üreticisi ülkelerden biri konumunda.

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Kişi başı yıllık 7 kilo çay tüketiminin yapıldığı ülkemizde maalesef çay çok yanlış tüketiliyor.

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Çay, kalp damar sağlığını koruyor. Kötü kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcut.

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Alzheimer ve demans gibi bazı beyin fonksiyonlarını bozan hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olduğuna dair çalışmalar yapıldı.

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Ancak çay doğru tüketilmediğinde özellikle aç karnına tüketildiğinde midede ağrı yapar, rahatsızlık verir.

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Yemekten sonra içilen çaysa, besinlerdeki demirin emilimini azaltarak kansızlığa neden oluyor.

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Günde 2-3 bardaktan fazla tüketilen çay da kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sıkıntılar meydana getirebiliyor.

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Çaydaki kafeini azaltmak için küçük bir püf nokta.

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Çayı demlerken üzerine sıcak su koyuyorsunuz.

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Bir 10 saniye bekletip o suyu döküyorsunuz ardından hemen sıcak suyla doldurduğunda çaydaki kafein miktarı da en aza inmiş oluyor.