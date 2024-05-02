Yedikçe zayıflatıyor! İşte kilo aldırmayan ekmekler

1 / 5

Kepek ekmeği

Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan kepek ekmeği, vücutta depolanmadan dışarı atılır. Bu sayede kilo almanıza neden olmaz. 1 dilim kepek ekmeği 54 kaloridir.

2 / 5

Keten tohumlu ekmek

Magnezyum, potasyum ve selenyum bakımından oldukça zengin olan keten tohumlu ekmek yüksek oranda lif içerir. Böylece uzun süre tok kalmanızı sağlayarak kilo vermenize de yardımcı olur. 1 dilim keten tohumlu ekmek 67 kaloridir.

3 / 5

Yulaf ekmeği

Yağ ve karbonhidrat oranı düşük olan yulaf ekmeği, iştahı kapatır ve metabolizmayı hızlandırır. 1 dilim yulaf ekmeği 73 kaloridir.

4 / 5

Tam buğday ekmeği

Tat olarak normal ekmeğe çok benzeyen tam buğday ekmeği, içerisindeki sağlıklı bileşenler sayesinde kilo aldırmaz. Ayrıca sindirim ve bağırsak sistemini düzenler. 1 dilim tam buğday ekmeği 77 kaloridir.