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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 09:43

Yedikçe zayıflatıyor! İşte kilo aldırmayan ekmekler

Sofranızdan hiç eksik etmediğiniz ekmekler aslında birçok sağlık sorununa neden oluyor. Ancak tahıl oranı yüksek, yağ oranı ve kalorisi düşük ekmekleri tüketerek bu problemden kurtulabilirsiniz. İşte sağlıklı ve düşük kalorili ekmekler...

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