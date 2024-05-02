Yedikçe zayıflatıyor! İşte kilo aldırmayan ekmekler

Kepek ekmeği
Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan kepek ekmeği, vücutta depolanmadan dışarı atılır. Bu sayede kilo almanıza neden olmaz. 1 dilim kepek ekmeği 54 kaloridir.
Keten tohumlu ekmek
Magnezyum, potasyum ve selenyum bakımından oldukça zengin olan keten tohumlu ekmek yüksek oranda lif içerir. Böylece uzun süre tok kalmanızı sağlayarak kilo vermenize de yardımcı olur. 1 dilim keten tohumlu ekmek 67 kaloridir.
Yulaf ekmeği
Yağ ve karbonhidrat oranı düşük olan yulaf ekmeği, iştahı kapatır ve metabolizmayı hızlandırır. 1 dilim yulaf ekmeği 73 kaloridir.
Tam buğday ekmeği
Tat olarak normal ekmeğe çok benzeyen tam buğday ekmeği, içerisindeki sağlıklı bileşenler sayesinde kilo aldırmaz. Ayrıca sindirim ve bağırsak sistemini düzenler. 1 dilim tam buğday ekmeği 77 kaloridir.