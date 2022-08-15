Yediğimiz besinlerin sindirim süresi ne kadar? İşte merak edilenler

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Sindirim; yediğiniz bir besinin küçük parçalara ayrılıp bağırsaklarınıza, bağırsaklarınızdan da kanınıza geçme sürecidir. Kilo verebilmek, ya da kilonuzu koruyabilmek için besinlerin sindirim süresini bilmek çok önemlidir. Bu yüzden farklı sindirim süreleriyle oluşturulmuş besinleri yemek için en iyi öğün, sindirim sisteminizin en aktif olduğu zaman olan öğle yemeğidir.

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HIZLI SİNDİRİLEN BESİNLER

Eğer çok fazla hızlı sindirilen besinler tüketiyorsanız, normalde yemeniz gerekenden daha çok yediğinizi fark etmişsinizdir. Bunun sebebi yedikten hemen sonra besinler sindirildiği için, sindirim sisteminizin boş kalıyor olması, hemen acıkmanıza sebep oluyor. Bu çeşit besinler sizlere ani bir enerji verebilir, yani glikoz seviyenizi bir anda çok fazla arttırabilir. Vücudunuzda çok fazla glikoz olduğunda ve bu glikoz vücut tarafından kullanılmadığında yağa dönüşür.

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YAVAŞ SİNDİRİLEN BESİNLER Yavaş sindirilen besinler kan şekerinizi çok daha yavaş yükselterek daha istikrarlı ve dengeli bir şekilde enerji verir. Eğer sadece yavaş sindirilen besinler tüketirseniz sindirim sisteminizi sürekli en eforlu şekilde çalışmaya iteceksiniz ki bu da vücudunuzu çok zorlayabilir.

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EN İYİ ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ

Uzmanlar hızlı ve yavaş sindirilen besinlerin bir öğünde karıştırılmaması gerektiğini ve yavaş sindirilen bir besinin üstüne hızlı sindirilen bir besin tüketmenin midenizi fazla doldurmanıza sebep olabileceğini savunuyor. Farklı sindirim süreleriyle oluşturulmuş besinleri yemek için en iyi öğün, sindirim sisteminizin en aktif olduğu zaman olan öğle yemeğidir. Kahvaltı ve akşam yemeği için daha basit ve mümkünse çabuk sindirilen besinler tüketilmeli ki kahvaltıdan hemen sonra gününüz enerjik geçsin, gece uyurken de mideniz dinlensin.

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1. Su Doğrudan bağırsaklara girer.

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2. Meyve ya da sebze suyu 15-20 dakika içerisinde sindirilir.

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3. Çiğ sebzeler Sindirimi 30-40 dakika arasında değişir.

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4. Pişmiş sebzeler Yaklaşık 40 dakika içerisinde sindirilir.

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5. Balık Sindirimi balığın türüne göre 45-60 dakika arasında değişir.

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6. Salata Eğer yağlıysa, ya da yağlı tohumlarla zenginleştirildiyse sindirimi tam tamına 1 saat alabilir.

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7. Nişastalı sebzeler En sevdiğimiz sebze grubu belki de, çünkü patates de bu gruba dahil. Ama sindirimi 1.5-2 saat kadar sürüyor.

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8. Tahıllar 2 saat

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9. Süt ürünleri Tahıla rakip, süt ürünleri de 2 saat kadar bir süre zarfında sindiriliyor.

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10. Çerez Fındık, fıstık, badem. Tam 3 saatte sindiriliyor, sevenlerine duyurulur.

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11. Tavuk Sindirimi 1.5-2 saat kadar süren besinler arasında tavuk da var.

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12. Biftek Kırmızı et tutkunlarına dev hizmet, biftek 3 saatte sindiriliyor.