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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:38

Yediğimiz besinlerin sindirim süresi ne kadar? İşte merak edilenler

Sindirim rahatsızlıkları kilo almaya neden olabilir. Sonuçta vücudumuz ne yersek ona göre şekilleniyor. Kesin sindirim süresi bireyin fiziksel sağlığına, metabolizmasına, yaşına, ve hatta cinsiyetine bağlı olarak değişiyor ama bir genelleme yapmak gerekirse bazı besinler neredeyse hemen sindirilirken bazıları da sindirim sisteminizi bir süre meşgul ediyor. Peki neden yediğimiz ve içtiğimiz besinlerin sindirilmesi gerekir? Besinlerin sindirim süreleri neler? Besinlerin sindirim süresini bilmemiz neden önemli? İşte tüm merak edilenler...

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