Yatmadan önce muzu kaynatın suyunu için! Uyku sorunu çekenlere doğal çözüm

Önce tencerede suyumuzu kaynatıyoruz. Sonra muzumuzu, uçlarını kesip, kabuklarıyla birlikte tencereye yerleştiriyoruz.
Bu çayı içtikten sonraki bir saat içinde uyku garantili. Ya muz ne olacak? Kabuklarını soyup biraz tarçınla mis gibi bir tatlıya dönüştürebilirsiniz.
Peki nasıl oluyor? Muz, özellikle de kabukları, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir meyve. Magnezyum uyku bozukluklarının tedavisinde çok etkili bir madde.
Potasyumla bir araya geldiğinde ise kasların gevşemesini sağlıyor. Dolayısıyla uyku için muhteşem bir yardımcı oluyor.
Öte yandan bu çay için mümkünse organik muz kullanın. Organik muz bulamıyorsanız da muzunuzu sıcak suya atmadan önce çok iyi temizleyin.
Zira muzu kabuğuyla birlikte kaynattığınız için, kabukta birikmiş olabilecek zararlı maddelerin suya geçme ihtimali var.
MUZUN BİLİNMEYEN FAYDALARI
Evinizdeki bitkilerin yapraklarını partlatmak için muz kullanabilirsiniz