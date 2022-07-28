Yatmadan önce muzu kaynatın suyunu için! Uyku sorunu çekenlere doğal çözüm

1 / 16

Önce tencerede suyumuzu kaynatıyoruz. Sonra muzumuzu, uçlarını kesip, kabuklarıyla birlikte tencereye yerleştiriyoruz.

2 / 16

10 dakika kadar demlenmesini bekliyoruz. Demlendikten sonra bir fincana güzelce süzüyoruz.

3 / 16

İsterseniz bu aşamada bir tutam tarçın da şahane oluyor. Ve afiyet olsun...

4 / 16

Bu çayı içtikten sonraki bir saat içinde uyku garantili. Ya muz ne olacak? Kabuklarını soyup biraz tarçınla mis gibi bir tatlıya dönüştürebilirsiniz.

5 / 16

Peki nasıl oluyor? Muz, özellikle de kabukları, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir meyve. Magnezyum uyku bozukluklarının tedavisinde çok etkili bir madde.

6 / 16

Potasyumla bir araya geldiğinde ise kasların gevşemesini sağlıyor. Dolayısıyla uyku için muhteşem bir yardımcı oluyor.

7 / 16

Öte yandan bu çay için mümkünse organik muz kullanın. Organik muz bulamıyorsanız da muzunuzu sıcak suya atmadan önce çok iyi temizleyin.

8 / 16

Zira muzu kabuğuyla birlikte kaynattığınız için, kabukta birikmiş olabilecek zararlı maddelerin suya geçme ihtimali var.

9 / 16

MUZUN BİLİNMEYEN FAYDALARI Evinizdeki bitkilerin yapraklarını partlatmak için muz kullanabilirsiniz

10 / 16

Boyası eskiyen ayakkabınıza muz sürüp, ıslak bir bezle silerek yeniden parlatabilirsiniz

11 / 16

Muz kabuğunun içi ile dişlerinizi ovarak beyazlatabilirsiniz

12 / 16

Kendinizi kötü hissettiğinizde muz yiyerek moralinizi düzeltebilirsiniz

13 / 16



14 / 16



15 / 16

