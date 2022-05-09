Vücuttaki zehri yok ediyor! Doğru tüketildiğinde tam bir şifa deposu

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Tahinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte vitamin deposu olan tahinin bilinmeyen faydaları...

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Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

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Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

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Kansere karşı koruyucudur.

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Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller.

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İdrar söktürücüdür.

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Cildi güzelleştirir.

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Bağışıklık sistemini güçlendirir.

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Göz sağlığı için hayati önem taşır.

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Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

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Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

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Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

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E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir.

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İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

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Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir.

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Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

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Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır.

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Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir.

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Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Tek başına tadı hoş gelmese de, pekmezle karıştırmak suretiyle hem daha faydalı olur, hem lezzetli...

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Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar, hem kış aylarında üşümeyi engeller.

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Soğuk havada vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol tüketmekte fayda var.

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Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır.

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Tahin kolesterol içermez.