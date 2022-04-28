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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:20

Vücuttaki nikotini temizleyen besinler! Sigara içenler dikkat

Uzmanlar sigara içenlerin ve bırakanların mutlaka tüketmesi gereken besinleri açıkladı. Üstelik bu besinler nikotinin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlıyor.

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