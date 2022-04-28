Vücuttaki nikotini temizleyen besinler! Sigara içenler dikkat

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İşte nikotini vücudunuzdan hızlıca atmanıza yardımcı olacak besinler...

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Portakal: Sağlığa önemli katkıları olan portakal, sadece C vitamini değil aynı zamanda içerdiği kanserle savaşan fitokimyasal ve flavonoidler ile de tam bir sağlık deposudur. Yenilerek ya da suyu sıkılarak tüketilebilen ve tam bir şifa kaynağı olan portakal, kan değerlerini arttırmaya ve kanı yenilemeye yardımcı oluyor.

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Kivi: Portakalın 2 katı kadar C vitamini içeren kivi, önemli nikotin savaşçısı besinler arasında yer alıyor. Sigara tiryakisi kişiler, nikotin sebepli A, C ve E vitamini kaybı yaşadığından bu vitaminlerin kaynağı olan kividen bol bol tüketmelidir. Carcinogenesis'te yapılan bir araştırmaya göre, kivinin yalnızca DNA'da oluşabilecek oksidatif zararı sınırlamakla kalmayıp, aynı zamanda hücresel onarımı harekete geçirdiği gözlenmiştir.

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Brokoli: K vitamini ve lif açısından zengin olan brokoli, kolesterolü ve tansiyonu düşürür. K vitamini damarlardaki kalsiyum seviyesini dengeler.



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Ispanak Bir diğer nikotin savaşçısı besin de önemli oranda demir ve folik asit içeren ıspanak. Ispanak ile vücuda alınan folik asit, tütünün tadını değiştirerek sigarayı içilmez hale getiriyor. Ispanak ayrıca, hem antioksidan hem de kanser karşıtı özellikleri olan flavonoid madde içeriyor.



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Pancar: Muhteşem bir demir ve folat kaynağı olan pancar, önemli nikotin düşmanı besinlerden. Pancar, karaciğer için mükemmel bir tonik olmakla birlikte kanı temizleme özelliği de taşıyor. İçeriğindeki betasiyanin adlı bileşik ile pancar, kanser ile savaşta da etkilidir.

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Karalahana: Turpgiller ailesinden, önemli bir kanser düşmanı olan karalahana, sahip olduğu antioksidan etkisi ile başta nikotin olmak üzere vücutta biriken zararlı radikalleri dışarı atıyor. Bunların yanı sıra karalahana, içerdiği demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum ile vücut sağlığını destekliyor.

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Bal kabağı: Beta karotenden zengin bir besin olan ve bir kasesinin günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan bal kabağı, sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin atılmasında önemli bir rol üstleniyor.

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ZENCEFİL Vücudu nikotinden temizleyen besinlerden bir diğeri de antioksidan özellikteki zencefildir. Tam anlamıyla mucizevi bir besin olan zencefil, akciğerlerin nikotinden temizlenmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, sigaranın tadını değiştirerek içme isteğini azaltıyor.

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ZERDEÇAL Zencefil ailesinin üyesi olan zerdeçalın bir ansiklopediyi dolduracak kadar faydası var. Antioksidan olarak faaliyet gösteren zerdeçal, tam bir karaciğer dostudur. Hatta temel bir gıda maddesi olan zerdeçal sayesinde Hindistan'da kanserin neredeyse hiç görülmediği biliniyor. Bu besinlerden faydalanarak nikotinin zararları biraz da olsa azaltılabilir. Fakat bu durum kesinlikle "Hem sigara içerim, hem de nikotin savaşçısı besinlerden tüketirim, böylece sigara bana zarar vermez" anlamına gelmez. En büyük nikotin savaşçısının sigara kullanımını ortadan kaldırmak olduğu unutulmamalı.

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Su: Vücutta biriken nikotini dışarı atmada en etkili besinlerin başında hayat kaynağı olan su geliyor. Çünkü su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstlenir.