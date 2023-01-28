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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:07

Vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor! Günde bir çay kaşığı tüketmek yetiyor

Pek çok besinin vücudumuz üzerinde oldukça olumlu etkileri bulunuyor. Bunlardan biri de severek tükettiğimiz kakao. Günde bir çay kaşığı tüketilen kakao; tansiyonu dengeliyor, vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor daha da önemlisi kanseri önlüyor. İşte kakaonun faydaları...

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