Vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor! Günde bir çay kaşığı tüketmek yetiyor

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Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

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Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

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Mayalar tarafından 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakao, çok sayıda vitamin ve mineral barındırdığı için şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

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Vücuttaki iltihaplanmayı önleyerek, kanserle savaşır.

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Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.

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Zengin bir kalsiyum kaynağı olan kakao, güçlü kemiklerin oluşmasını sağlar.

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Kakao, büyük miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor. Bağışıklık ve üreme sistemi için faydalı demir ve çinko kakaoda bolca mevcut.

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Toz haline getirilerek suyla kaynatılıp içilebildiği gibi, pasta, kek ve çeşitli tatlıların imalatında da geniş miktarda kullanılan kakao, böbreklerde su ve tuzun emilmesini engelleyerek idrarı arttırır.

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Vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir.

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Fakat unutmayın, bunu sağlayan şekerli, sütlü çikolata değil, kakao ve bitter çikolatadır.